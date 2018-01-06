Православные отмечают Рождественский Сочельник

В субботу, 6 января, православные верующие отмечают навечерие Рождества Христова — Рождественский Сочельник. Название этого праздника происходит от особой пищи — сочива, которую на этот день предписывает вкушать церковный устав. Основа этого постного блюда — размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, сдобренные медом.

Сочельник отмечается дважды в год – в канун Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в Сочельник верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, увидев которую восточные мудрецы – волхвы — пришли поклониться Младенцу Христу, принеся ему богатые дары.

Кроме Русской Православной Церкви, Рождество по старому стилю отмечают также приверженцы Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей, напоминает "Интерфакс".

По традиции, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавит утреннюю службу , которая пройдет накануне Рождества в храме Христа Спасителя. Главное праздничное богослужение начнется там же за час до наступления полуночи и продлится пять часов.

В ночь на 7 января Московский метрополитен будет работать на час дольше обычного – до 02:00, а 163 наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта будут работать до 03:00. Пригородные электропоезда будут работать до 02:00, при этом расписание следования аэроэкспрессов не изменится.