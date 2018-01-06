"Челси" подписал Росса Баркли из "Эвертона"

Лондонский "Челси" выкупил трансфер футболиста Росса Баркли из ливерпульского "Эвертона". Контракт с игроком сборной Англии подписан сроком на пять с половиной лет. Известно, что полузащитник получил восьмой номер в клубе.

"С нетерпением жду начала работы в "Челси", потому как получить новый старт в таком клубе – невероятная возможность, — приводит слова англичанина Чемпионат.Com ссылкой на официальный сайт "синих". – Надеюсь, что в составе моего нового клуба я буду прогрессировать и забивать голы".

Также сообщается, что предполагаемая сумма трансфера составляет порядка 17 миллионов евро. Хавбек ранее не единожды отказывался подписывать новое соглашение с "ирисками", а летом по истечении действовавшего контракта мог стать свободным агентом.

За "Эвертон", воспитанником которого он и является, Баркли выступал с 2010-го года. Он сыграл в 141 матче и забил 27 голов.