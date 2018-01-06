На Новый год в Калининград: в янтарном краю рады гостям

Дополнительные авиарейсы были назначены в Калининград на этих новогодних каникулах. Регион становится все более привлекательным для туристов. Удивить гостей и правда есть чем: памятники архитектуры, музей, роскошная природа и, наконец, замечательные блюда местной кухни.

Калининградская область — уголок России посреди Европы, регион, где старинные форты и готические церкви, пережившие Вторую Мировую, и где самые большие в мире запасы янтаря — окаменелой древесной смолы. Туристы едут сюда как летом во время пляжного сезона, так и зимой — на новогодние праздники.

"В этом году большой акцент в городе идет на ярмарки. У нас много хороших ярмарок, где туристы могут купить подарки. Наши культурные учреждения готовят концерты. Ну и экскурсии!" — говорит консультант регионального информационного центра туризма Ирина Ляховец.

Это Зеленоградск — курорт с двухсотлетней историей, где в начале XX века отдыхал Пётр Столыпин. Отсюда начинается путь на Куршскую косу — природный парк с дюнами и лесами. В самом городке можно прогуляться по широкому променаду или по уютным улочкам. Семья Сергея Сокерина приехала из республики Коми — говорят, устали от снега.

"Весь Калининград уже объездили. Регион, конечно, необычный: тут сам воздух, сама атмосфера другая по сравнению с нашим. Тут воздух сам по себе лечебный. Детей привезли, чтобы они хотя бы полечились морским воздухом", — рассказывает он.

Город на побережье русской Балтики вошёл в топ-5 малых городов, популярных для новогоднего отдыха. На зимние каникулы в Зеленоградске забронировано 90 процентов всех отелей — почти четыре тысячи номеров.

"В городе Зеленоградске один из отелей получил премию Hospitality Awards — это такой "Оскар" в отельном бизнесе. Кроме того, в Зеленоградске есть два отеля, которые считаются лучшими малыми отелями в России. И, несмотря на это, стоимость проживания в Зеленоградске в новогодние праздники составляет от двух до пяти тысяч рублей", — рассказал руководитель ассоциации отельеров и рестораторов Зеленоградского городского округа Сергей Куренков.

Праздники у моря продолжатся до 13 января. Будут работать музеи и фестиваль викингов. В канун старого Нового года для туристов здесь испекут огромный пирог весом в 80 килограммов — такая традиция. Всегда рады туристам местные рестораны.

В Калининградской области набирает популярность гастрономический туризм. Гости приезжают сюда, на побережье Балтики, специально, чтобы отведать местные деликатесы. В основном это блюда из свежей рыбы, которую ловят калининградские рыбаки: это и треска, и судак, и угорь.

"Сейчас мы приготовим рыбу, запеченную в слоеном тесте с овощами. И излюбленные нашими гостями рулетики из местной трески, судака и сёмги", — говорит шеф-повар Дмитрий Ковальчук.

Пока в зимнем бесснежном Калининграде в большинство своём отдыхают гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Добраться без загранпаспорта в область можно только самолётом. На Новый год назначены дополнительные рейсы из двух столиц. Недавно открылось прямое авиасообщение с такими городами, как Казань, Уфа, Новый Уренгой и Екатеринбург.