Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в доме в Белграде

Мужчина забаррикадировался в жилом доме в Белграде, он вооружен – у него есть пистолет и, возможно, автомат. Известно, что преступнику 44 года.

Никаких требований злоумышленник пока не выдвигал, на место происшествия прибыли переговорщики, передает ТАСС.