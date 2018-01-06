Ульяна Кайшева выиграла спринт на четвертом этапе Кубка IBU

В словацком местечке Осрбли стартовал первый в новом году этап биатлонного Кубка IBU. Первыми на дистанцию спринта вышли женщины. Победу одержала россиянка Ульяна Кайшева, которая прошла дистанцию без промахов на стрельбище и выиграла у соперниц 7,5 секунд.

Второй в Словакии была француженка Хло Шевалье, третьей – Кайя-Вейен Николайсен из Норвегии. Еще три россиянки зашли в десятку лучших: Ирина Услугина на 8-м месте, Кристина Резцова – на 9-м, а Валерия Васнецова – на 10м. Не справились со стрельбой, допустив по два промаха, Анастасия Загоруйко (24-е место) и Ирина Старых (25-е).