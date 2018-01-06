Житель Онтарио выиграл в лотерею 28 миллионов долларов США

28 миллионов долларов США выиграл в национальную лотерею житель Онтарио (Канада). Согласно правилам, победитель для получения приза должен предъявить организаторам Lotto Max выигрышный билет. Его имя будет обнародовано.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 49,5 миллиона долларов США был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Кроме того, в 2015-2017 годах джекпоты в Lotto Max составили 46 миллионов долларов США, передает ТАСС.