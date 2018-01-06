Сергей Карякин был вторым на этапе "Дакара"

В столице Перу Лиме стартовал ралли-рейд "Дакар". Состоялся первый этап. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" занял второе место в турнире квадроциклистов.

Победитель "Дакара-2017" Сергей Карякин уступил только минуту чилийцу Игнасио Касале, который и выиграл первый этап. Третьим финишировал француз Себастьян Суде.

Сергей Карякин в пятый раз стартовал на "Дакаре", информирует ТАСС. В 2014 году российский гонщик стал седьмым, в 2016-м — четвертым, в 2017-м — первым. В 2015 году Карякин досрочно совершил гонку по техническим причинам.