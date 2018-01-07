The Sunday Times: Тереза Мэй планирует перестановки в кабинете министров

В британском кабинете министров возможны перестановки. Об этом 8 января может объявить премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Reuters. В распоряжении агентства оказалось содержание воскресного выпуска газеты The Sunday Times. В одной из статей говорится о планах Мэй. На сайте издания материал пока не опубликован.

Как отмечает еженедельник, британский премьер намерена назначить нового главу секретариата кабмина. Де-факто он обладает полномочиями заместителя главы правительства. Необходимость в новом назначении возникла после ухода Дэмиана Грина. В декабре глава аппарата британского правительства покинул свой пост в результате скандала вокруг обнаруженных на его компьютере порнографических материалов.