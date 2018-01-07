Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Всех православных христиан, всех, кто празднует Рождество Христово, поздравил Владимир Путин. В своем обращении президент отметил, что этот светлый праздник дарит людям радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и традициям, объединяет вокруг непреходящих ценностей многовекового исторического и культурного наследия нашего народа, передает телеканал "Россия 24".

Встретил Рождество Владимир Путин в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга — в Симеоновской церкви. Построена она была в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Президент приехал в храм около полуночи. Он поставил свечку и принял участие в праздничном богослужении. В дар церкви Путин передал икону середины XIX века.

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Для президента встречать Рождество вдали от Москвы стало уже традицей. В 2017 году глава государства был на рождественской службе в Великом Новгороде, в 2016 — в сельском храме под Воронежем, а два года до этого — в Сочи.