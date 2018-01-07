СМИ: "Сантос" заблокировал переход Вериссимо в "Спартак"

Бразильский футбольный клуб "Сантос" объявил о том, что защитник Лукас Вериссимо не станет игроком московского "Спартака". Руководство бразильцев посчитало, что предложенные "красно-белыми" шесть миллионов евро являются недостаточной суммой за 22-летнего игрока.

О своем отказе "Сантос" сообщит москвичам в понедельник, восьмого января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Globo Esporte, теперь боссы клуба готовы будут продать Вериссимо за восемь миллионов евро, либо за семь миллионов и десять процентов от дальнейшей перепродажи бразильца.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в борьбу за защитника включилось итальянское "Удинезе", которое обещало игроку более выгодный с финансовой точки зрения контракт.