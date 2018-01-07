Трамп не смог украсть Рождество у Вифлеема

В Вифлееме Рождество отмечают при усиленных мерах безопасности. Храм Рождества и улицы города патрулируют наряды полиции. Накануне машину патриарха Иерусалимского Феофила Третьего неизвестные забросали камнями. Верующие отмечают, что в этом году праздник политизирован. Поводом называют решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Патриарший кортеж на въезде в Вифлеем встречали неприветливо. Полиция оттесняла от машин священнослужителей разгоряченных пикетчиков. Это православные палестинцы, считающие, что предстоятель Иерусалимской церкви продал некоторые земельные участки патриархии еврейским организациям. Но на площади Звезды готовились к торжеству.

Палестинские скауты — это наследие еще британского мандата, превратившего обязательные парады с волынками, барабанами, жонглированием тамбур-мажором в неотъемлемую часть рождественской мистерии, что разыгрывается в сочельник на улице Звезды, предваряя патриаршую процессию, следующую с пурпурными хоругвями под распев праздничных гимнов к пещере, где более двух тысяч лет назад родился младенец Иисус, и над которой равноапостольная императрица Елена построила первую христианскую базилику Святой земли.

"Собираясь на этой площади в этот прекрасный праздник, мы хотим показать миру, что палестинский народ способен даже в условиях драматической борьбы за свое будущее обеспечить полную безопасность для своих друзей, бережно хранить традиции всех религий представленных на нашей земле", — заявил мэр Вифлеема Антон Салман.

Декабрьская декларация Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля, не только спровоцировала массовые беспорядки, но и политизировала праздник, на который традиционно съезжаются паломники со всего православного мира.

В течение нескольких недель предместья Вифлеема возле израильских КПП становились ареной настоящих уличных боев. Эскалация конфликта отпугнула паломников, ударив по доходам жителей города, для которых сезон рождественских праздников — время основного заработка, рассказывает хозяин сувенирной лавки Жак Жакоман.

"В моем магазине сегодня совсем не много покупателей. Трамп своим провокационным заявлением чуть было не украл у нас Рождество, но это не значит, что мы откажемся от нашей надежды и прав. Мы приглашаем гостей, знаем, что наши друзья сегодня с нами", — говорит торговец.

Российские паломники приезжали в Вифлеем в рождественский сочельник и в годы интифады, и в дни израильских военных операций в секторе Газа. И сегодня на площади Звезды и в Храме Рождества преобладает русская речь.

Греческий патриарх Иерусалима Феофил Третий вступает в приделы храма, построенного над пещерой, где когда-то укрывала первенца от зимнего пустынного ветра совсем юная Мария, куда спешили посланные ангелом пастухи, куда привела рождественская звезда трех восточных волхвов и где тысячи христиан молятся сегодня о мире на земле и благоволении в человецех.