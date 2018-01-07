У метро в Стокгольме прогремел взрыв

В Стокгольме близ станции метро Ворбю прогремел взрыв, есть пострадавший. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Отмечается, что мужчина поднял лежавший на земле предмет. Мужчина госпитализирован, место происшествия оцеплено, передает РИА Новости.