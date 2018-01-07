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7 января 201820:35 Алена Рогозина

Россия переходит на лечение онлайн

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С нового года в России вступил в силу закон о телемедицине. В это трудно поверить, но он не связан с целителями и шаманами, которые ставят диагнозы по телешоу. Лечить пациентов по-прежнему будут врачи, только теперь им необязательно находиться рядом с больными, и в этом нет никакой магии.

Лечение по телевизору — мечта, которую пытаются осуществить давно. Когда в 90-е на телевидении появились целители, врачи с подобной трактовкой не согласились и предложили свою. Фельдшер из отдаленной деревни Роженцево, что в Нижегородской области, отправляет информацию о сердечном ритме, пульсе и анализ крови пациента на монитор главного кардиолога района. До врача 100 километров — не добраться, деревню замело. Подобный способ дистанционной консультации называется телемедициной. Врач видит пациента и одновременно анализирует данные — все онлайн.

Долгожданный перинатальный центр в Пензе после открытия — одна из лучших клиник Поволжья. Здесь для каждой мамы отдельная палата с кювезом. Педиатры наблюдают за новорожденными дистанционно, с помощью мобильной телесистемы.

Информационные технологии внедряют давно в отдельно взятых больницах и поликлиниках, но качественно изменить подход к оказанию помощи больным позволяет закон о телемедицине, создавая многоуровневую систему онлайн-консультаций к 2025 году.

"Задача — в повышении качества. Качество и уровень медицинского обслуживания в стране должен быть одинаково высокий везде, на всей территории", — подчеркнула министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Места шарлатанам в телемедицине нет. Очная консультация остается обязательной для постановки диагноза, а вот данные с приборов будут уходить в единую государственную информационную базу. Телемедики регистрируются в системе и дальше — консультация по "Скайпу", результаты анализов в мессенджер, электронный больничный. Разнообразные сервисы, позволяющие пользоваться услугами врача без визита в поликлинику, уже набирают популярность.

"Телемедицина позволяет общаться с врачом, находясь на расстоянии, в дороге. В пути, в командировке, в отпуске находиться под контролем специалиста", — пояснил Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Сеченовского университета.

Кардиомонитор с функцией вызова скорой, портативный набор урологических устройств с дозатором лекарств, даже весы, корректирующие меню диабетиков, с отправкой данных на телефон — такими устройствами будут обеспечивать пациентов из группы риска, а специальная круглосуточная служба отслеживать показания, реагировать в случае критических изменений, составлять кратчайшие маршруты доставки пациентов в стационар.

"Телемедицина — это доверие к приборам. Современные приборы позволяют врачам достаточно неплохо оценивать состояние больного. Прибор к пациенту привезти можно, профессора привезти нельзя", — говорит Герман Клименко, советник президента РФ по вопросам развития Интернета.

Оборудование домашних стационаров под виртуальным наблюдением лечащего врача вместо больничной койки — это следующий шаг. И хотя у пациентов отношение к лечению через Интернет пока неоднозначное, медики уже называют закон "О телемедицине" экономическим прорывом. Никогда до сих пор в Нижегородской глубинке не делали энцефалограмму головного мозга – сначала надо было ехать в областной центр, потом неделю ждать результата. Теперь в райцентре Шаранга — десятки бесплатных исследований в месяц.

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