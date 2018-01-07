Адвокат Ахмадинежада опроверг информацию о его задержании

Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хейдари опроверг сообщения о задержании его клиента за поддержку антиправительственных протестов в стране.

Однако официального сообщения из Тегерана на этот счет пока не поступало.

О задержании экс-президента Ирана сообщила ранее в воскресенье арабская пресса. По информации СМИ, выступления Ахмадинежада были расценены как призыв к "разжиганию беспорядков". Также сообщалось, что его задержали с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Экс-президент, выступая перед митингующими в Бушере на юге Ирана 5 января, заявил, что некоторые из действующих чиновников "живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе".

Протесты из-за роста цен начались в Иране 28 декабря прошлого года. Жертвами беспорядков стали около 20 человек, арестованы более 450 участников митингов.