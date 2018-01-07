Гарет Бэйл может уехать из "Реала" в Китай

У нападающего "Реала" Гарета Бэйла появился еще один вариант продолжения карьеры. Капитан сборной Уэльса может перебраться в сильнейший клуб Китая "Гуанчжоу Эвергранд".

Семикратный чемпион Китая готов заплатить за валлийца 95 миллионов евро. "Реал" же купить Бэйла у "Тоттенхэма" за 110 миллионов, и Гарет долгое время оставался самым дорогим футболистом мира. Инциатива приглашения Бэйла исходит от главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро, выступавшего в том числе и за "Реал", сообщает "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл пропустил немало матчей из-за травм. Валлиец принял участие в 14 матчах, в которых забил 5 мячей.