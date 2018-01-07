Хейли: В мире пытаюся понять логику Трампа посредством его Twitter

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что лидеры стран мира и иностранные дипломаты постоянно следят за блогом Дональда Трампа в Twitter, чтобы понять логику американского лидера.

"Я заметила, что они (мировые лидеры) не отрываются от его твитов, хотя считают его [Трампа] непредсказуемым", — приводит слова Хейли ТАСС.

При этом она не считает, что президент США может показаться чрезмерно непредсказуемым. Мировое внимание к Twitter американского лидера постпред при ООН объяснила тем, что другие страны пытаются выработать наилучшую линию поведения при развитии отношений с США, выразив уверенность, что такой подход в принципе — вещь неплохая.

Комментируя книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулффа, Хейли расценила ее негативно, хотя призналась, что полностью ее не читала. "Меня всегда поражает количество людей, которые станут лгать ради денег и власти", — отметила она.

Что касается отношений с КНДР, постпред США при ООН заявила, что Вашингтон выступает за поэтапный принцип ведения переговоров с Пхеньяном по вопросу прекращения ракетно-ядерной программы страны.

Она также не считает, что Трамп внезапно изменил позицию, высказавшись за налаживание диалога с Пхеньяном, хотя ранее публично не советовал госсекретарю Рексу Тиллерсону терять время на бесплодные переговоры с Севером. Дипломат добавила, что администрация Трампа не позволит КНДР перехитрить США, как это происходило последние 25 лет.