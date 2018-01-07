Бывший главный стратег Белого дома Бэннон оправдался перед Трампом

Экс-советник президента США Стив Бэннон выразил Дональду Трампу свое сожаление и объяснил настоящий смысл своих комментариев, которые попали в книгу журналиста Майкла Вулффа о главе государства.

Как заявил Бэннон, приписываемое ему обвинение в "предательстве" в адрес сына президента Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой на самом деле было адресовано бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

"Я сожалею, что моя запоздалая реакция на неточные сообщения, касающиеся Дональда-младшего, отвлекла внимание от исторических достижений президента в первый год его работы на этом посту", — заявил Бэннон в открытом обращении к Трампу и его семье, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, Бэннон заявил, что считает Трампа-младшего "патриотом, который неустанно помогает своему отцу". Он добавил, что продолжает поддерживать американского лидера и его политику.

Речь идет о книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января. Издание построено на воспоминаниях Стива Бэннона и содержит множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Ранее, говоря об этой книге, глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что приведенные в книге заявления являются чистым вымыслом.