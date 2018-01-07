Биатлонисты Кайшева и Гараничев выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Стал известен состав сборной России на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройде в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января. В состав команды возвращены Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

Тренерский штаб сборной России назвал имена спортсменов, вызванных на этап в Рупольдинге. В состав мужской скоманды помимо Евгения Гараничева и Юрия Шопина вошли Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков; Ульяна Кайшева и Ирина Услугина присоединятся к женской команде, в которой также выступят Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко,. Выступавшая на четвертом этапе в немецком Рупольдинге Светлана Миронова выступит на этапе Кубка IBU/

Этап Кубка мира в Рупольдинге начнется 10 января. В первый день пройдет индивидуальная гонка у мкжчин. На 11 января запланирована женская индивидуальная гонка.. Эстафеты пройдут соответственно 12 и 13 января. Завершится этап двумя масс-стартами 14 января.