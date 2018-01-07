Корь и гепатит на Украине: власти заявляют, что эпидемии нет

На Украине резко выросла заболеваемость корью. Счет зараженным идет на тысячи, уже зафиксированы несколько смертельных случаев. Быстро распространяются и другие опасные инфекции — например, гепатит А.

Украинские власти успокаивают население: эпидемии нет. Тут это называют вспышками. Причем в стране их сразу две, и обе — опасного инфекционного заболевания: кори и гепатита А. С так называемой желтухой в последние дни в больницы попало уже 50 человек, шесть из них— дети. И это — только в одном Николаеве.

"Поставщиков воды достаточно много. Либо это действительно от водопроводной воды, и они ее недоочищали — если докажут, что водопроводная, я буду в любом случае подавать в суд", — говорит один из местных жителей.

Полиция возбудила уголовное дело — подозревают, что инфекция могла быть в воде. Но в водопроводной или в пунктах где ее, якобы доочищенную, продают — пока не известно. Точки разлива воды до этого никто не проверял.

"Рабочая группа сегодня отрабатывает город Николаев с целью установления всех хозяйственных субъектов, которые реализовывают воду, для того, чтобы потом объехать, проверить — уже на предупреждение", — говорит начальник управления Госпотребслужбы Украины по Николаевской области Лариса Бурденко.

А в Одессе с ног людей валит корь. Среди 1200 заболевших — и дети, и взрослые. Для пятерых диагноз стал смертельным.

"У многих развивается коревая пневмония. То есть, заболевание протекает достаточно тяжело", — говорит главный врач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

В инфекционной больнице — аврал. Каждый день привозят десять новых пациентов, мест не хватает.

"Шесть суток он протемпературил без подтвержденной кори. И получается, что все дети, которые даже за несколько дней были с ним в контакте — они уже были контактными по кори", — рассказывает одна из мам.

Почти все заболевшие не привиты. На Украине родители массово отказываются от вакцин. Причина— многочисленные осложнения после прививок. Сейчас в Одессе вводят запрет на посещение такими детьми школ и детсадов.

"Пока мы не привьем всех деток, и все детки должны ходить в школы и детские сады привитые, пока мы не создадим коллективный иммунитет среди детей, заболеваемость корью у нас не остановится", — говорит главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Одесской областной администрации Людмила Красницкая.

Вспышка кори — также в Днепре и в Запорожье. Санврачи считают, что ее завезли из соседних областей. Общее количество заболевших на Украине уже в 70 раз больше, чем фиксируют обычно.

Тревожная ситуация на Украине и с другими инфекционными заболеваниями. Десятки случаев ботулизма и девять смертей за последние месяцы. Специальной противоботулиновой сыворотки катастрофически не хватает. А вот вакцины от полиомиелита, которой прививают маленьких детей, и вовсе нет.