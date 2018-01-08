Спартаковец Ивелин Попов был признан футболистом года в Болгарии

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов в третий раз подряд был признан футболистом года в Болгарии. На церемонии вручения награды игрок "красно-белых" заявил, что обменял бы все свои индивидуальные призы на участие национальной команды в чемпионате мира в России.

В голосовании за лучшего футболиста страны 2017 года участвовали 104 журналиста. Ивелин Попов выиграл почетную награду третий раз подряд. За ним расположились форвард "Берое" Мартин Кабмуров и полузащитник Тодор Неделев из "Ботева", сообщает "Топспорт".

Полузащитник "Спартака" заявил, что гордится своей наградой. Он рассказал, что сомневался в ее получении, когда перестал регулярно попадать в состав "красно-белых". Также Попов признался, что обменял бы все свои личные призы на попадание сборной Болгарии на чемпионат мира в России.