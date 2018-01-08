Премьер Венгрии Орбан назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"

"Мусульманскими захватчиками" назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибывающих в Европу беженцев. Он заявил, что его страна в будущем прекратит принимать мигрантов, передает РИА Новости.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — заявил Орбан изданию Welt.

По мнению премьер-министра, приток мусульман может привести к появлению "параллельных сообществ" внутри страны.

В своем публичном заявлении Орбан призвал лидеров европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерские власти в получении средств из Фонда сплоченности ЕС, при этом отказываясь принимать беженцев, но он напомнил, что выделение денег никак не связано с вопросом беженцев.