Теннисисты Медведев и Хачанов с побед начали свои турниры

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов пробились во второй круг турниров в Сиднее и Окленде соответственно. Медведев в двух сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера 6:2, 6:3, а Хачанову потребовались все три партии, чтобы сломить сопротивление Юити Сугиту из Японии.

Даниил Медведев начал турнир в Сиднее, призовой фонд которого превышает 460 тысяч долларов, с уверенной победы над немецким теннисистом Филиппом Кольшрайбером. В следующем раунде россиянин встретится с победителем пары Жиль Симон – Джаред Доналдсон.

Карен Хачанов на турнире в Окленде в напряженном поединке одолел японца Юити Сугиту со счетом 6:1, 3:6, 6:4. Следующий соперник российского теннисиста определится в паре Пабло Куэвас — Гидо Пелья.