Минэкономразвития назвало "свиной" иск ЕС безосновательным

Требования ЕС о компенсации из-за ограничения импорта свинины безосновательны, Россия уже выполнила решение ВТО, заявили в Минэкономразвития.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Москвы почти полтора миллиарда евро в год за запрет ввоза на территорию России импортной свинины. Санкции ввели в 2014 году из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве.

В Совфеде уже заявили, что Россия может покинуть ВТО, если такой иск будет удовлетворен. Кроме того, там отметили, что европейцы первыми стали нарушать правила торговой организации, введя санкции против Москвы, передает телеканал "Россия 24".