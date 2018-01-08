Течение, волны и ветер: в Сочи выберут лучших яхтсменов

В Сочи собрались любители парусного спорта. Зимняя серия гонок проходит в несколько этапов с ноября по апрель. Кто на этот раз вышел на старт? И кто первым пришел к финишу?

Зимние каникулы – удачное время не только для любителей зимней активности. Свои турниры проводят и в тех видах спорта, которые ассоциируются с теплом и летом. Сочи собрал любителей яхтинга. В акватории Черного моря проходит парусная регата. Зимняя серия гонок длится с ноября по апрель. Гонки проходят в начале каждого месяца, участвуют в них профессионалы и любители.

Команды оживленно вооружают яхты перед гонкой. Ставят грот – это большой парус, а рядом поменьше – стаксель.

Павел Агафонов в этом виде спорта больше 30 лет. Он шкотовый – управляет передними парусами. Команда из Екатеринбурга, привычная к холодам, радуется январскому Сочи.

В каждой команде по пять человек. Есть и любители, и профессионалы.

Рулевой Ольга Храмова попробовала летом как любитель, не понравилось, решила не сдаваться. Теперь хочет сдавать на шкиперские права.

Судейская лодка вытягивает яхты в открытое море. В отличие от водохранилищ или озер здесь более длинные дистанции, более непредсказуемые течение, волны и ветер.

Готовые к любым сложностям команды ждут стартового свистка. Меньше минуты до старта. Яхты расправили паруса. Команды приноровились к погодным условиям. В акватории волнение моря в один балл и ветер до трех метров в секунду.

Стартовать готовятся против ветра. Судья объявляет начало гонки. За победу соревнуются 10 яхт. Зрелище захватывающее. В лицо летят брызги. Белые паруса красуются на фоне Олимпийского парка. Участники расправляют спинакер – самый большой парус. Он работает на полных курсах, когда ветер подгоняет в спину.

Задача команд – пройти две петли. Дважды обогнуть оранжевый знак. На повороте за первенство развивается настоящая битва. Яхты идут борт к борту. Первой к финишной линии подходит яхта под номером 9.

К финишу подходят остальные участники. Тому, что пришли не первые, не расстраиваются. В день проходит по 3-4 гонки — еще можно побороться за первенство.

Победителей выбирают по итогам двух дней. Имена лучших гонщиков третьего сезона назовут 9 января. В начале февраля белые паруса вновь соберутся в Сочи.