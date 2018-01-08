Усэйн Болт в марте пройдет просмотр в дортмундской "Боруссии"Читайте нас в Telegram
Знаменитый легкоатлет Усэйн Болт, завершивший этим летом спортивную карьеру, заявил, что собирается в марте 2018 года пройти просмотр в футбольной "Боруссии" из Дортмунда. Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов предложить 31-летнему бегуну из Ямайки контракт.
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике не оставляет попыток начать футбольную карьеру. Болт рассказал, что залечил все свои болячки и теперь находится в хорошей форме. "В марте собираюсь пройти просмотр в Дортмунде, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру", — цитирует Усэйна Sports.ru со ссылкой на Daily Express.
Кроме того, он сообщил, что в будущем мечтает играть за "Манчестер Юнайтед". "Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и попросил его замолвить за меня словечко. Он ответил, что если я подготовлюсь и буду в форме, он посмотрит, что можно будет сделать", – добавил Болт.
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