Макрон подарит Си лошадь

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время нынешнего визита в Китай преподнесет председателю КНР Си Цзиньпину в подарок лошадь. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Лу Кан, выразив Франции признательность за этот жест. Этот визит Макрона имеет крайне важное значение как для КНР, так и для Франции. Стороны планируют обсудить ядерную проблему КНДР, борьбу с финансированием терроризма и глобальное потепление.

Глава Франции находится с визитом в Китае, во второй половине дня 8 января начнется его официальный визит, и он преподнесет Си Цзиньпину лошадь в подарок, пишет Reuters.