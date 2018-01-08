Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса в Ярославле попало на видео

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, произошедшего вечером 7 января на Московском проспекте в Ярославле.

Водитель автобуса по неизвестной пока причине протаранил попутную машину, вырулил на полосу встречного движения, по дороге снеся светофор, установленный около разделительного ограждения.

После этого маршрутное транспортное средство оказалось на "зебре", где в тот момент находились пешеходы. Один из них не успел избежать столкновения с автобусом и был сбит.

По предварительной информации, никто из людей серьезно не пострадал – чего не скажешь об авто. Автобус "финишировал" в опасной близости от остановки, прижав оказавшуюся у него на пути легковушку к столбу.

СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего, сообщают, что незадолго до аварии по дороге проехала поливальная машина.

Сотрудники полиции, по данным которых в автобусе находился только водитель, устанавливают все обстоятельства ДТП.