Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса в Ярославле попало на видео

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса в Ярославле попало на видеоЧитайте нас в Telegram
В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, произошедшего вечером 7 января на Московском проспекте в Ярославле.
Водитель автобуса по неизвестной пока причине протаранил попутную машину, вырулил на полосу встречного движения, по дороге снеся светофор, установленный около разделительного ограждения.
После этого маршрутное транспортное средство оказалось на "зебре", где в тот момент находились пешеходы. Один из них не успел избежать столкновения с автобусом и был сбит.
По предварительной информации, никто из людей серьезно не пострадал – чего не скажешь об авто. Автобус "финишировал" в опасной близости от остановки, прижав оказавшуюся у него на пути легковушку к столбу.
СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего, сообщают, что незадолго до аварии по дороге проехала поливальная машина.
Сотрудники полиции, по данным которых в автобусе находился только водитель, устанавливают все обстоятельства ДТП.
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Застрявшие горнолыжники испытали на себе экстремальные качели
- Лишние люди-2018: кто первым попадет под сокращение
- В США создали мускулы для роботов будущего
- Владелец дрона спас мальчика от четырех акул на Багамах
- Самая волосатая девушка вышла замуж
- В Миассе увековечен пельмень-гигант, которому рот радуется
-
8 главных источников для кризиса в 2018 году
- Транспортное недоразумение Египта
- 10 самых доступных автомобилей для россиян
- 8 неудачников года в мире экономики в 2017
- 10 экономических хайпов года
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Юнкер против финансовых санкций за отказ принимать беженцев
- Украине предложили вернуть земли, вошедшие в нее после революции 1917-го
- Спецслужбы США признали, что недооценили возможности КНДР
- Трамп назвал себя гением, которого атакуют в стиле 80-х
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Москва готовится к Рождеству
- В переходе между метро и МЦК открыт бесплатный каток
- Новогодние каникулы: как работают поликлиники, травмпункты и транспорт?
- Авиамоделистам из Долгопрудного подрезали крылья
- Справиться с управляющей компанией помогут МФЦ
-
На Рождество Путин уехал из Москвы
- Врачи начнут лечить дистанционно
- Ким Чен Ын предложил не ворошить прошлое
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Макрон подарит Си лошадь
В КНДР не будут отмечать день рождения Ким Чен Ына
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
В новогодние праздники россияне выбрали Сочи и "Движение вверх"
Шарапова снова оказалась в топ-50 рейтинга WTA
Москву ждут 15-градусные морозы
Финишная прямая: как подготовились к ЧМ-2018?
Названы победители кинопремии "Золотой глобус"
Фестиваль ледяных скульптур прошел в Екатеринбурге
НХЛ. Кучеров снова догнал Овечкина в споре самых метких
ДТП в Венесуэле: семь человек погибли, десятки ранены
Четвертый терминал аэропорта Нью-Йорка затопило
Неизвестные напали на здание Россотрудничества в Киеве
Экипаж Николаева выиграл второй этап ралли-рейда "Дакар"
Сергей Карякин занял второе место на этапе "Дакара"
Корь и гепатит на Украине: власти заявляют, что эпидемии нет
Умер президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга
В ЦИК посчитали претендентов на президентский пост
Кравчук предлагает изменить Минские договоренности
Польша внесла свой вклад в раскол в Евросоюзе
Россия переходит на лечение онлайн
Путин встретил Рождество в храме, где крестили его отца
Художник превратил знаменитостей в мультяшек
Поднятый из руин: как живет легендарный Савватьевский скит на Соловках
Рейх и олени: живопись игр 2017
Медицинские открытия, которые удивили нас в 2017 году
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере