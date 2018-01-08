Тренер "Челси" Конте назвал наставника "Манчестера" Моуринью фальшивкой

После того, как тренеры английских футбольных клубов Антонио Конте и Жозе Моуринью обменялись "любезностями" в адрес друг друга, наставник лондонского "Челси" еще более жестко высказался по поводу португальца, назвав коллегу из "Манчестер Юнайтед" фальшивкой.

Конте заявил, что у Моуринью, который припомнил итальянцу участие в договорных матчах, очень низкий уровень. "Я помню очень глупый пример, касающийся Раньери. Он оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка", — приводит слова тренера "Челси" Sports.ru со ссылкой на The Guardian.

"Ты сражаешься с человеком, пытаешься ему навредить, а затем, через два года, пытаешься помочь ему, потому что, возможно, это выгодно тебе, твоему имиджу", — добавил итальянец.

Также Конте сказал, что готов к встрече с Моуринью во время игры "Челси" с "Манчестером" 25 февраля 2018 года на "Олд Траффорд". "У нас будет возможность встретиться лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он, – заявил наставник лондонского клуба.