Регистратор запечатлел один из эпизодов массового ДТП с участием 18 машин на трассе М1

Почти два десятка автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе в Смоленской области, произошедшего днем 7 января.

Автомобиль, из которого велась съемка, оказался на месте событий в тот момент, когда стала происходить вторая "волна" аварий. Водители, ехавшие по трассе, не сумели безопасно объехать машины, ранее попавшие в ДТП и сами стали его участниками.

На записи видно, как сталкиваются несколько автомобилей, после чего один из них вылетает за пределы проезжей части.

Очевидцы бросились на помощь пострадавшим – можно наблюдать, как мужчина пытался разбить боковое стекло, чтобы извлечь из салона авто человека.

Всего, по данным ТАСС, в результате аварии травмы средней степени тяжести получили три человека.

По предварительной информации, причиной произошедшего мог стать гололед.