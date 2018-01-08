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8 января 201813:23

Россия не будет выходить из ВТО из-за "свиного" иска

EPA

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Россия не рассматривает вопрос выхода из ВТО в связи со спором об ограничении импорта свинины из ЕС. Об этом заявили в Минэкономразвития, пишет ТАСС. По словам директора департамента торговых переговоров Максима Медведкова, Россия выполнила все требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза. Он также отметил, что Москва не получила от ЕС разъяснения о сути новых претензий и считает их безосновательными.

"Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС, он действует только по продэмбарго. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами", — сказал Медведков.

Между тем, источник в Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз не требует финансовых компенсаций от России в связи с распространением африканской чумы свиней. Он пояснил, что речь идет не о прямых финансовых компенсациях:

"Мы хотим установить необоснованный характер этого запрета и зафиксировать сумму ущерба, которую оцениваем в 1,39 млрд евро в год, что откроет нам возможность для принятия ответных торговых мер".

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз намерен взыскивать с России по 1,4 миллиарда евро в год (стоимость экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году) из-за введенных РФ ограничений на импорт свинины. Планируется, что ежегодно размер взысканий будет расти на 15 процентов. ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя, напоминает РИА Новости.

 

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