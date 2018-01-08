Захарова заявила, что "партнеры совсем заврались"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила во "вранье" главу ЦРУ. По ее словам, в Москве считают ложью слова Майкла Помпео о том, что Россия на протяжении многих лет вмешивалась в электоральные процессы США.

"Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия "начала" это грязное дело?" — написала она в Facebook.

Захарова напомнила, что ранее американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы.

"Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда всё и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля", — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

В интервью CBS News Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что обеспокоен попытками ряда стран, включая Россию, вмешаться в ход американских выборов. "У нас много врагов, которые хотят ослабить западную демократию", — считает он.