Иранский танкер может взорваться у побережья Китая

Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом у побережья Китая, может взорваться и утонуть. Об этом говорится в сообщении шанхайского управления по безопасности на море.

Инцидент произошел вечером 6 января. Танкер SANCHI, шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL. На борту нефтевоза находились 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 человек, все они были благополучно спасены. КНР направила на место ЧП четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".

На данный момент танкер и растекшееся возле него топливо охвачены огнем. При этом испарение отравляющего газа и возможность взрыва представляют опасность для спасателей, передает РИА Новости.