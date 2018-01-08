Праздники пролетели: как правильно вернуться к работе

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Новый год и Рождество 3 часа назад
Праздники пролетели: как правильно вернуться к работеЧитайте нас в Telegram
В России завершаются большие новогодние каникулы. Уже завтра — первый в этом году полноценный рабочий день. Для многих он может стать самым тяжёлым за год — особенно для тех, у кого отдых ассоциируется не с прогулками и физической активностью, а исключительно с застольем. Как плавно перевести организм в рабочий режим и выйти из каникул без потерь?
Чтобы первый рабочий день 2018 года не был совсем тяжелым, телеведущий Андрей Малахов предлагает пораньше завершить день предыдущий — праздничный.
"Для тех же, кто завтра собирается начать новую трудовую неделю, предлагаю пораньше лечь спать. Сон в погоду, когда мы практически не видим солнца, или видим, только когда взлетаем на самолете над Москвой — это все-таки мой рецепт: 8 часов сна", — советует он.
А надо ли восстанавливаться? Надо ли отдыхать от отдыха? Михал Михалыч Жванецкий считает, что все зависит от того, как вы собираетесь работать.
"Разве только, может быть, человек физического труда. А человек какой-то инженерного труда, умственного, творческого какого-то — все равно: ему войти и выйти ничего не стоит. Потому что он — все время в этом состоянии", — говорит сатирик.
Главное — начать двигаться: так решили те, кто пришел в фитнес-центр. Хотя многие в праздничные дни сочетали и обильное застолье, и хорошую тренировку.
— Чревоугодничали все равно?
— Ну конечно — чуть-чуть! Чуть-чуть же можно!
— А теперь все выгонять надо?
— Не все: что-то легло в правильном месте, но что-то придется выгонять!
Для кого-то самое страшное в тренажерном зале — это весы. Потому что ощущение, что за праздники тебя стало гораздо больше.
— Давайте сперва встанем на весы, посмотрим.
— То есть, при росте 184 у меня вес — ну, 95 килограммов. По-моему, я непростительно жирный.
— Я думаю, килограммов 10-11 можно сбросить, да.
Зря вы встали на весы, говорит диетолог. Эти данные вам не понравятся — и потом, они не будут корректными.
"Огурцы, соль, разная рыбка соленая — она задерживает воду. Алкоголь задерживает огромное количество воды. Поэтому первое правило — не надо вставать на весы. Не надо вставать на весы, и не надо паниковать!" — говорит диетолог Алексей Ковальков.
Диетологи утверждают, что после застолий надо... продолжать есть — но нежирное, желательно растительного происхождения. Вывести токсины, встряхнуть организм с помощью уже правильных напитков предлагают в специализированном детокс-баре. Здесь нет ни мяса, ни спиртного — здесь предлагают в стопочке хлореллу. Это не крепкий напиток или название болезни — это полезная водоросль. Можно освежиться и другим "правильным" коктейлем.
— Один из самых популярных детокс-напитков нашего заведения — он называется "Новая почка".
— "Новая почка"?
— "Новая почка" — именно так! Он готовится на основе апельсинового фреша, грейпфрутового фреша, фреша лайма и также зелени: это мята, шпинат.
— Апельсиновый, грейпфрутовый, лайм — это "Вырви глаз", по-моему, а не "Новая почка"!
— Конечно, конечно!
— Вы сегодня употребляли алкоголь?
— Утром, я говорю — ну, литр "девятки" я долбанул.
За праздники челябинский вытрезвитель принял 83 гостя: суровый, но тоже эффективный выход в рабочий режим. В "Центре временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения" — 35 коек, душ и туалет. На работу теперь никто ничего не сообщает, а за крепким — или крепленым — сном следит специальный персонал — администраторы.
"Ходим, смотрим! Либо в глазок, либо дверь потихоньку открываем — они же спят, отдыхают", — рассказывает Алексей Кулаков.
Впрочем, отдых после отдыха можно даже заказать в офис. Перед началом рабочего дня — восстанавливающий массаж.
"Прекрасная возможность подготовиться или снять напряжение в теле после праздников", — уверен руководитель компании офисного массажа Николай Чеботарев.
Легкий мороз и пушистый снег тоже отлично восстанавливают. Посленовогодняя погода настраивает на работу ощущением того, что праздник состоялся.
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