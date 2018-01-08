"Эвертон" готов заплатить за Промеса более 20 млн евро

Английский футбольный клуб "Эвертон" в зимнее трансферное окно ищет варианты для усиления нападения команды. Одним за кандидатов называется голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, за которого "ириски" готовы выложить около 20 млн фунтов стерлингов.

"Эвертон" следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом, — рассказал британский футбольный журналист Шейн Бернс, которого цитирует Чемпионат.com. — Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом".

В конце декабря этот же британский журналист впервые сообщил об интересе "Эвертона" к Промесу, контракт которого с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.

"Эвертон" оценил его в 20 млн фунтов (22,5 млн евро), так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать", — добавил Бернс.