Клуб "Сочи" продлил победную серию в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сочи" в Риге по ходу матча уступал со счетом 1:3 местному "Динамо", но в итоге сумел сначала сравнять счет, а затем вырвать победу в серии буллитов – 4:3.

В составе победителей шайбы в основное время встречи забросили Эрик О'Делл (10-я минута) и Шон Коллинз (41-я и 60-я). У команды из Латвии отличились Брэндон Макмиллан (12-я) и Микелис Редлихс (21-я и 35-я). Решающий буллит в серии в активе Вадима Хлопотова.

"Сочи" одержал четвертую победу подряд и с 78 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижское "Динамо" с 43 баллами лишилось шансов на попадание в плей-офф, клуб располагается на последней строчке.