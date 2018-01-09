Экипаж Николаева продолжает лидировать на "Дакаре" после трех этапов

В Южной Америке завершился третий этап престижного ралли-марафона "Дакар". Спецучасток длиной 295 км проходил по территории Перу между городами Писко и Сан Хуан. В зачете грузовиков второе место на этапе занял российский экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева.

Николаев уступил выигравшему этап аргентинцу Федерико Вильягре на "Ивеко" лишь 35 секунд. Тот проехал дистанцию за 3 часа 56 минут 37 секунд. Третье время на этапе показал другой экипаж "Камаз-мастер" Айрата Мардеева (отставание – 4 минуты 9 секунд).

В общем зачете экипаж Николаева сохранил лидерство. Он опережает экипаж Вильягры на 8 минут и 58 секунды. На третьей строчке располагается экипаж белорусской команды "МАЗ-спорт" под управлением Алексея Вишневского (отставание – 52 минуты 34 секунды).