Новости В мире

Все видео этой рубрики
9 января 201803:25

Трамп нацелился на второй президентский срок

EPA

Читайте нас в Telegram

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что в 2020 году президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на высший государственный пост. "Определенно, он вновь будет баллотироваться в президенты", — сказал он.

Также представитель Белого дома отметил, что, независимо от того, кто решит бороться на будущих выборах с Дональдом Трампом, им придется столкнуться с президентом, который в рекордные сроки добился рекордных успехов в экономике, которая быстро развивается, создании рабочих мест, сокращении налогов и налоговой реформе, а также увеличении заработной платы и абсолютном уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке и Сирии, передает РИА Новости.

Коротко

03:25

Трамп нацелился на второй президентский срок

02:31

Вулкан Ключевской выбросил мощный столб пепла

23:28

Пустыню Сахара засыпало снегом

21:04

На Калужском шоссе столкнулись 7 автомобилей

18:57

Радикалы заблокировали пещеры Киево-Печерской лавры

18:55

Пожар в тюменской девятиэтажке: не обошлось без жертв

18:23

В Италии перевернулся автобус с 50 школьниками

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев

Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев

7 часов назад
Российские войска ПВО отбили атаку дронов на базы Хмеймим и Тартус

Российские войска ПВО отбили атаку дронов на базы Хмеймим и Тартус

9 часов назад
Почему жена футболиста Аршавина требует уволить стюардессу

Почему жена футболиста Аршавина требует уволить стюардессу

6 часов назад
Радикалы заблокировали пещеры Киево-Печерской лавры

Радикалы заблокировали пещеры Киево-Печерской лавры

8 часов назад
"Свиной" скандал: ЕС требует оплатить покупку, которой не было

"Свиной" скандал: ЕС требует оплатить покупку, которой не было

7 часов назад
Пустыню Сахара засыпало снегом

Пустыню Сахара засыпало снегом

3 часа назад
Праздники пролетели: как правильно вернуться к работе

Праздники пролетели: как правильно вернуться к работе

6 часов назад
Участник скандально известных "гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами

Участник скандально известных "гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами

2 часа назад
Экипаж Николаева продолжает лидировать на "Дакаре" после трех этапов

Экипаж Николаева продолжает лидировать на "Дакаре" после трех этапов

3 часа назад
На Калужском шоссе столкнулись 7 автомобилей

На Калужском шоссе столкнулись 7 автомобилей

6 часов назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

14 часов назад
"Движение вверх" - лидер проката по итогам новогодних каникул

"Движение вверх" - лидер проката по итогам новогодних каникул

11 часов назад
Горящий у берегов Китая танкер грозит масштабной экологической катастрофой

Горящий у берегов Китая танкер грозит масштабной экологической катастрофой

6 часов назад
Россиянам запретили выкидывать окурки из машин

Россиянам запретили выкидывать окурки из машин

10 часов назад
Чудесное воскрешение в испанской тюрьме

Чудесное воскрешение в испанской тюрьме

3 часа назад
Небоскреб Трампа превратился в факел: есть пострадавшие

Небоскреб Трампа превратился в факел: есть пострадавшие

10 часов назад
Футбол России. Анонс на 2018 год

Футбол России. Анонс на 2018 год

3 часа назад
10
Аномалия в небе Татарстана: метеорит, болид или сухая гроза?

Аномалия в небе Татарстана: метеорит, болид или сухая гроза?

6 часов назад
Британский фрегат увязался за российскими кораблями

Британский фрегат увязался за российскими кораблями

5 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

30.12.2017 05:42
Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции

Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции

8 часов назад
Пожар в тюменской девятиэтажке: не обошлось без жертв

Пожар в тюменской девятиэтажке: не обошлось без жертв

8 часов назад
Глава китайского бюро BBC уволилась в знак протеста

Глава китайского бюро BBC уволилась в знак протеста

8 часов назад
Мотоциклист снял на видео свою смерть и гибель друга

Мотоциклист снял на видео свою смерть и гибель друга

8 часов назад
В Италии перевернулся автобус с 50 школьниками

В Италии перевернулся автобус с 50 школьниками

8 часов назад
Церемония вручения "Золотого глобуса". Фотолента

Церемония вручения "Золотого глобуса". Фотолента

9 часов назад
Подрывник автобуса "Боруссии" дал признательные показания

Подрывник автобуса "Боруссии" дал признательные показания

9 часов назад
Британских консерваторов возглавил министр по вопросам миграции

Британских консерваторов возглавил министр по вопросам миграции

9 часов назад
Ле Пен хочет переименовать "Нацфронт"

Ле Пен хочет переименовать "Нацфронт"

9 часов назад
В России создан штаб, который займется развитием оборонной промышленности

В России создан штаб, который займется развитием оборонной промышленности

10 часов назад
На Украине арестован бывший министр здравоохранения Крыма

На Украине арестован бывший министр здравоохранения Крыма

10 часов назад
Джонсон: Иерусалим должен стать совместной столицей Израиля и Палестины

Джонсон: Иерусалим должен стать совместной столицей Израиля и Палестины

10 часов назад
Диверсант не пройдет. Российские ракетчики рассказали, как будут охранять "Тополи" и "Ярсы"

Диверсант не пройдет. Российские ракетчики рассказали, как будут охранять "Тополи" и "Ярсы"

10 часов назад
На Украине водитель перевернулся на машине, не заметив островок безопасности

На Украине водитель перевернулся на машине, не заметив островок безопасности

11 часов назад
Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы

Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы

11 часов назад
В Севастополе установили "гильзу" Вечного огня

В Севастополе установили "гильзу" Вечного огня

11 часов назад
Легендарный производитель бронетехники может быть частично продан частным инвесторам

Легендарный производитель бронетехники может быть частично продан частным инвесторам

11 часов назад
Ведущий CNN грубо прервал интервью с "подобострастным секретарем" Трампа

Ведущий CNN грубо прервал интервью с "подобострастным секретарем" Трампа

12 часов назад
Полицейская погоня со стрельбой в Волжском попала на видео

Полицейская погоня со стрельбой в Волжском попала на видео

13 часов назад
У Apple потребовали изучить влияние смартфонов на детей

У Apple потребовали изучить влияние смартфонов на детей

13 часов назад
Захарова заявила, что "партнеры совсем заврались"

Захарова заявила, что "партнеры совсем заврались"

13 часов назад
В Йемене сбит еще один самолет коалиции

В Йемене сбит еще один самолет коалиции

13 часов назад
Российские военные получат противотанковую "Дрель"

Российские военные получат противотанковую "Дрель"

14 часов назад
Intel представила процессоры со встроенной графикой AMD

Intel представила процессоры со встроенной графикой AMD

14 часов назад
Риски геополитики будут сильнее влиять на экономику

Риски геополитики будут сильнее влиять на экономику

14 часов назад
Московские офисы уходят с МКАД

Московские офисы уходят с МКАД

15 часов назад
Симоньян: скоро спецслужбы США поймут, что Россия не вмешивалась в президентские выборы

Симоньян: скоро спецслужбы США поймут, что Россия не вмешивалась в президентские выборы

18 часов назад
Этой зимой игра про Вторую мировую оказалась популярнее "Звездных войн"

Этой зимой игра про Вторую мировую оказалась популярнее "Звездных войн"

12 часов назад
Пациенты и врачи, которые нас удивили

Пациенты и врачи, которые нас удивили

14 часов назад
Художник превратил знаменитостей в мультяшек

Художник превратил знаменитостей в мультяшек

07.01.2018 18:05
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22