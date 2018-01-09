Трамп нацелился на второй президентский срок

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что в 2020 году президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на высший государственный пост. "Определенно, он вновь будет баллотироваться в президенты", — сказал он.

Также представитель Белого дома отметил, что, независимо от того, кто решит бороться на будущих выборах с Дональдом Трампом, им придется столкнуться с президентом, который в рекордные сроки добился рекордных успехов в экономике, которая быстро развивается, создании рабочих мест, сокращении налогов и налоговой реформе, а также увеличении заработной платы и абсолютном уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке и Сирии, передает РИА Новости.