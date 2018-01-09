Златан Ибрагимович обвинил шведскую прессу в скрытом расизме

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович раскритиковал шведские средства массовой информации, заявив, что нападки на него со стороны прессы являются проявлением расизма. По его мнению, если бы он был Андерссоном или блондином, то ограбь футболист банк, его бы все равно защищали.

Критику журналистов в свой адрес нападающий "Красных дьяволов" объяснил тем, что его не принимают таким, какой он есть. "Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, меня никто не защитит. Но это нормально, это делает меня сильнее", — цитирует Ибрагимовича Sports.ru со ссылкой на Goal.

Кроме того, Златан обвинил шведскую прессу в расизме. "Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Это так, я уверен. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк", — заявил футболист.