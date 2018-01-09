Впервые в Башкирии арбитражному управляющему ограничили выезд из России

По заявлениям Управления Росреестра по Республике Башкортостан арбитражные управляющие, допустившие нарушение законодательства о банкротстве, привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения, штрафа, дисквалификации. Всего по Российской Федерации, по данным Росреестра за 9 месяцев 2017 года, дисквалифицировано 169 арбитражных управляющих.

По Республике Башкортостан в 2017 году состоялось 27 дисквалификаций, что является одним из самых значительных показателей среди территориальных органов Росреестра. В связи с неуплатой административных штрафов Управлением федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан своевременно ограничивается выезд из Российской Федерации арбитражных управляющих, привлеченных к административной ответственности, накладываются аресты на их имущество.

Так, по заявлению Управления Росреестра по Республике Башкортостан в декабре 2017 года в Башкирии впервые ограничен выезд из Российской Федерации арбитражного управляющего на 6 месяцев за неуплату административного штрафа за неисполнение своих обязанностей. Кроме того, арбитражный управляющий по заявлению Управления Росреестра дисквалифицирован за затягивание мероприятий процедур банкротства, непринятие мер по формированию конкурсной массы в целях расчета с кредиторами.

Управление Росреестра в рамках реализации контрольно-надзорных функций в сфере банкротства активно взаимодействует с правоохранительными органами, и планирует ввести практику рассмотрения обращений по вопросу невыплаты задолженности по заработной плате с участием правоохранительных органов. Данная практика уже апробирована.