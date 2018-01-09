В Италии и Германии задержаны 169 мафиози из Ндрангеты

Масштабная совместная полицейская операция в Италии и Германии. Здесь задержаны 169 человек. Все задержаны по подозрению в связях с действующей в южной итальянской области Калабрия мафиозной группировкой ндрангета.

Среди задержанных — глава администрации итальянской провинции Кротоне и три мэра итальянских городков, сообщает ТАСС. Задержанные политики подозреваются в предоставлении подрядов на выполнение муниципальных работ членам ндрагеты в обмен на поддержку в ходе избирательной кампании. Во время операции в Германии и Италии изъяты ценности и имущество на 50 миллионов евро.

Ндрангета — слово образованное от греческого "доблесть". Так называется итальянская организованная преступная группировка в одной из самых беднейших итальянских провинций. Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская коза ностра и неаполитанская каморра, но это один из наиболее могущественных синдикатов в мире с доходами за 2007 год в размере 47 миллиардов евро.