Из Скандинавии на Москву идут снег и мороз

9 января 201812:07
Из Скандинавии на Москву идут снег и морозЧитайте нас в Telegram
В столицу пришло похолодание – в ближайшие дни дневная температура в городе будет держаться на уровне от 4 до 6 градусов ниже нуля, а в ночные часы подморозит до минус 9 градусов. В выходные температура может опуститься до минус 9-14 градусов.
"В течение практически всей рабочей недели у нас будет приниматься снежок, от небольшого до умеренного, то есть за сутки может выпадать от одного до двух сантиметров снега", — рассказала РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.
По ее словам, морозы в столицу принес антициклон, который распространяется с территории Скандинавии.
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