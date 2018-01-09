Из Скандинавии на Москву идут снег и мороз

В столицу пришло похолодание – в ближайшие дни дневная температура в городе будет держаться на уровне от 4 до 6 градусов ниже нуля, а в ночные часы подморозит до минус 9 градусов. В выходные температура может опуститься до минус 9-14 градусов.

"В течение практически всей рабочей недели у нас будет приниматься снежок, от небольшого до умеренного, то есть за сутки может выпадать от одного до двух сантиметров снега", — рассказала РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По ее словам, морозы в столицу принес антициклон, который распространяется с территории Скандинавии.