Форвард "Коламбуса" Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин бы признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Напомним, что в матче с "Торонто Мэйпл Ливз" россиянин стал автором победной шайбы в дополнительное время, которая позволила его команде одолеть канадский клуб 3:2.

Вторую звезду дня заработал партнер Панарина по "Коламбусу" Сергей Бобровский. Российский вратарь сумел справиться с 35 бросками из 37. В тройку лучших попал и форвард "Торонто" Джеймс ван Римсдайк, отметившийся заброшенной шайбой.

The @BlueJacketsNHL came alllll the way back, with a little help from @9Artemi.



Down 2-0 with less than 5:00 on the clock, Columbus rallied for the @EASPORTSNHL OT win. pic.twitter.com/xYufJvOmX2