Пьяный мурманчанин попытался заколоть собутыльника штангенциркулем

Несколько уколов штангенцуркулем получил 35-летний мурманчанин. Он госпитализирован с колото-резанной раной теменной области, повреждением носа и резаной раной носа. Пострадавшего измерительным прибором пытался заколоть во время ссоры его собутыльник. Инцидент произошел в квартире дома на улице Ломоносова.

Нанесенные раны врачи квалифицировали, как нанесение легкого вреда здоровью, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело. За такое преступление максимальное наказание, предусмотренное законодательством, — лишение свободы на срок до двух лет

Подозреваемого в нанесении нескольких ударов штангенциркулем в голову полицейские уже задержали. Им оказался ранее не судимый 48-летний местный житель. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.