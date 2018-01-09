В "Инстаграме" нарциссы лайкают нарциссов

Ни для кого не секрет, что селфи и другие снимки себя любимых в "Инстаграме" и других соцсетях, как правило, постят нарциссы, люди, которые относятся к себе и собственной внешности с особой серьезностью. Но кого лайкают любители селфи? На этот вопрос ответили сотрудники сеульского Университета Седжон, сообщает Psy Post.

Исследователи изучили "Инстаграм"-аккаунты 276 взрослых пользователей соцсети, которе часто публикуют селфи и групповые фото с собственным участием.

Сотрудники южнокорейского университета пришли к выводу, что любителям фотографировать себя нравятся люди, которые ведут свои аккаунты похожим образом. То есть, нарциссы поддерживают нарциссов в самолюбовании.

"Такой результат исследования многое говорит о человеческой психологии и механизмах саморекламы в Интернете", — отмечают авторы проекта.

"Пользователи лайкают популярного нарцисса, чтобы самим стать известнее и востребованнее", — пишут южнокорейские ученые.

По их словам, нарциссизм – комплексное и многогранное явление, которое еще предстоит подробно изучить.