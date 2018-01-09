Разведданные: к атаке на Хмеймим и Тартус причастны США

У России есть косвенные разведданные, что к атаке на военные базы Хмеймим и Тартус могут быть причастны американские спецслужбы и спецназ. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил первый заместитель главы комиссии по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор также добавил, что кустарный вид беспилотников не должен вводить в заблуждение. Сделаны дроны очень профессионально и атака на российскую военную базу проведена явно не дилетантами.

Напомним, что 13 дронов атаковали российские военные базы Хмеймим и Тартус 6 января. 7 из них были сбиты огнем зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1". Управление остальными перехватили российские специалисты по радиоэлектронной борьбе. При этом три БПЛА удалось посадить. Еще три разбились.

В Министерстве обороны РФ отметили, что дроны сделаны с использованием современных технологий, которых у радикальных исламистов быть не может.