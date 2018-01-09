Найден вирус, атакующий рак мозга и призывающий на подмогу иммунную систему

Использование безвредных для человека вирусов для помощи в лечении серьёзных болезней можно назвать перспективной медицинской технологией. Так, в генной терапии применяются аденоассоциированные вирусы, которые могут встраивать свой геном в геном хозяина. А вот в лечении рака помогают так называемые онколитические вирусы.

Одним из таковых является, например, вирус Зика, и недавно было доказано, что при правильном использовании он эффективно убивает клетки глиобластомы – в большинстве случаев смертельного типа рака головного мозга.

Новое исследование, проведённое командой из нескольких научных центров Великобритании, показало, что существует ещё один вирус, который можно использовать для лечения самых агрессивных типов рака мозга.

Речь идёт о реовирусах. Оказалось, что они могут действовать по принципу иммунотерапии – стимулировать иммунные клетки атаковать раковые. (К слову, классическая иммунотерапия и использованием антител также показала высокую эффективность в борьбе с некоторыми видами рака).

Козырем реовирусов, по словам авторов, является способность преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Он защищает мозг всех позвоночных, включая человека, от токсинов и микроорганизмов, которые могут попасть в центральную нервную систему через кровь.

ГЭБ состоит из плотного слоя эндотелиальных клеток, окружающих каждый кровеносный сосуд подобно изоляции на электрических проводах. С помощью особых транспортных механизмов эти клетки пропускают только жизненно важные молекулы и полностью блокируют доступ в более глубокие слои для любых инородных объектов.

Новое исследование показало, что реовирус может спокойно пересекать гематоэнцефалический барьер, после чего происходит репликация (размножение) вируса, и он начинает убивать раковые клетки, а также "включает" собственные защитные системы организма.

Учёные отмечают: до сих пор считалось маловероятным, что вирус может попадать из крови в мозг через ГЭБ. А это значит, что единственным способом доставить его в нужное место было непосредственное введение прямо в мозг. Такой способ крайне сложен (особенно учитывая, что вводить вирус пришлось бы регулярно), к тому же, он подходит не для всех пациентов.

Однако, благодаря новым данным, стало ясно, что вирус достаточно ввести в кровоток. То есть в случае реовирусов можно обойтись обычным внутривенным вливанием, проще говоря, капельницей.

Авторы работы из Университета Лидса и Института онкологических исследований в Лондоне считают, что реовирусная терапия может использоваться в сочетании с другими методами лечения рака, чтобы сделать их более мощными. Они уже провели первое клиническое испытание нового метода.

В нём приняли участие девять пациентов, у всех были обнаружены раковые образования – первичные или вторичные. То есть они либо формировались сразу в мозге (это были глиомы – быстро растущий тип рака, который трудно поддается лечению и имеет плохой прогноз), либо распространялись из других частей тела.

Всем пациентам опухоли удалили хирургическим путём, но за несколько дней до операции им поставили "вирусные капельницы".

Как только опухоли были удалены, эксперты тщательно изучили их и пришли к выводу, что в каждом из девяти случаев вирус пробрался через барьер (в некоторых случаях он проник глубоко в мозг).

Авторы уточняют, что присутствие реовируса стимулировало собственную защитную систему организма. Иммунные клетки, известные как Т-киллеры, которые охотятся за раковыми клетками, словно притягивались к опухоли, чтобы атаковать её.

Учёные сравнили образцы тканей опухолей с образцами из контрольной группы – пациентам, входившим в неё, проводили операции без предварительного введения вируса. Анализ обнаружил в образцах пациентов из экспериментальной группы более высокие уровни интерферонов – белков, которые активизируют иммунную систему организма.

"Это первый случай, когда было показано, что терапевтический вирус способен проходить в мозг через кровяной барьер. Этот тип иммунотерапии можно использовать для лечения большого числа людей с агрессивным раком мозга", — рассказывает ведущий автор работы онколог Адель Самсон (Adel Samson).

Соавтор исследования профессор Алан Мельчер (Alan Melcher) поясняет, что наша иммунная система не очень хорошо "видит" рак. Во-первых, клетки опухоли выглядят как собственные клетки нашего организма, а во-вторых, рак умеет обманывать иммунную систему, ослабляя её и заставляя "закрыть глаза" на заболевание. Но зато вирусы иммунные клетки распознают очень хорошо.

"В нашем исследовании мы смогли показать, что реовирус может инфицировать раковые клетки в мозге. И, что важно, опухоли головного мозга, инфицированные реовирусом, становятся более заметными для иммунной системы", — поясняет Мельчер.

По его словам, это мелкомасштабное клиническое испытание позволяет задать вопрос огромной важности и получить информацию, которая в дальнейшем должна быть проверена как в лабораторных, так и в клинических исследованиях.

Собственно, новые клинические испытания уже стартовали. Теперь медики используют реовирус в сочетании со стандартным лечением – лучевой и химиотерапией, которые следуют после операций.

В частности, один из пациентов с глиобластомой (наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга) через несколько месяцев после удаления опухоли должен получить в общей сложности 16 доз вируса наряду с химиотерапией и лучевой терапией.

Хотя ранее проведённая работа показала, что реовирус попадает к месту образования опухоли уже после однократного введения в организм, медики решили неоднократно давать его пациентам для усиления иммунного ответа.

"Наличие рака в мозге ослабляет собственную иммунную систему организма. Присутствие реовируса противодействует этому и стимулирует защитную систему к действию. Мы надеемся на дополнительный эффект: вирус усилит иммунный ответ организма и увеличит количество опухолевых клеток, которые будут убиты стандартным лечением"., – добавляет профессор Сьюзан Шорт (Susan Short), которая руководит новыми испытаниями.

В ходе этого исследования будет выявлено, как хорошо пациенты переносят комбинированную терапию и какие побочные эффекты она может вызвать (пока были отмечены лишь незначительные эффекты, связанные с гриппом).

Более подробно о новом методе борьбы с раком головного мозга рассказывается в статье, опубликованной в издании Science Translational Medicine.

Кстати, ранее выяснилось, что бороться с метастазами рака мозга могут стволовые клетки, производящие нужный токсин.