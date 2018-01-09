В ФРГ признают, что миграционный кризис разрывает ЕС

Тема:
Мигранты в законе 3 часа назад
В ФРГ признают, что миграционный кризис разрывает ЕСЧитайте нас в Telegram
Миграционные службы ЕС фиксируют рекорд за рекордом. В первую неделю 2018 года по штормовому Средиземному морю в Европу прибыли больше тысячи мигрантов из Африки. Одна только Франция за прошедший год — впервые в истории — получила больше 100 тысяч заявок на получение статуса беженца. И удовлетворила почти половину. При этом Восточная Европа уже несколько лет отказывается принять всего несколько тысяч человек. Миграционный кризис разрывает Евросоюз. Это признают теперь даже в Германии.
Новый год начинается со статистики за прошлый. В 2017-м Германия приняла 172 737 заявок на предоставление убежища. 61% заявителей — мужчины. 35% из них занижали свой возраст, известны случаи, когда беженцы за тридцать определялись в средние школы. 4 из 5 мигрантов не справляются с учебным материалом, они не имеют перспектив даже на самую простую работу.
Ангела Меркель надеялась сделать из них новых европейских налогоплательщиков, но может предложить только иждивенцев. И.о. министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль констатировал очевидное.
"С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся. Порой кажется, что она разрывает Европейский союз", — заявил он.
Декабрьский саммит Евросоюза должен был форсировать решение вопроса о распределении беженцев, но лишь разогрел споры на эту тему. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, как не хотели, так и не хотят принимать мигрантов.
В интервью немецкой газете Bild венгерский премьер-министр Виктор Орбан просто сказал, что мигранты — это "мусульманские захватчики". Просто крамола и измена ценностям.
"Утверждения властей некоторых стран о том, что мы не принимаем у себя людей других рас, мусульман, предупреждения об угрозе исламского вторжения — всё это не соответствует главным устоям Евросоюза", — дал отповедь Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской Комиссии.
В Брюсселе недовольны, хотя это в значительной степени уравновешивается общим недовольством самим Брюсселем.
И с этим определением, данным венгерским премьером, не вслух, но про себя, согласны многие политики не только в Польше или Чехии, но и в Германии. В начале января Орбан — почетный гость на съезде ХСС — баварских союзников Меркель.
"Я дал понять нашим баварским коллегам, что Венгрия действует на законных основаниях. Как я говорил два года назад, вы по-прежнему рассматриваете меня, как капитана вашего пограничного патруля", — сообщил он.
"Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить дружбу между Венгрией и Баварией в последующие месяцы и годы", — заявил Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-Социального союза.
В последние годы у европейцев не получается дружить всем вместе — раздробились на кучки и дружат против друг друга. Вопрос о беженцах, если обратиться к словам Габриэля, разрывает не только Евросоюз, но и внутреннюю политику ключевых стран.
На стартовавших в Германии коалиционных переговорах между Христианскими демократами Меркель и социал-демократами Шульца, одно из основных просторечий — вопрос о воссоединении семей беженцев.
Партия Меркель как раз против, а СДПГ — за. Сама исполняющая обязанности канцлера избегает высказываться на эту тему. Но в случае, если вопрос будет решен положительно, в Германию приедет несколько десятков или даже сотен тысяч мигрантов. В основном стариков, женщин и детей, большинство из которых тоже никогда не будут платить налогов.
-
Собянин: доходы от патентов выше, чем от нефтяных компаний23 месяца назад
-
Россия ужесточила правила въезда для мигрантов, но облегчила им жизнь36 месяцев назад
-
Квоты для мигрантов заменили патентами37 месяцев назад
-
Госдума запретила депортированным получать гражданство России50 месяцев назад
-
Путин: мигранты должны уважать законы и культуру России51 месяц назад
-
На строительном рынке в Новой Москве отловили сразу 156 нелегалов55 месяцев назад
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Google обвинили в дискриминации белых гетеросексуалов
- На заводе в Польше украинцев пометили униформой
- Всероссийский прапорщик Шматко изменил судьбу за один день
- Тысячи летучих мышей сварились в воздухе из-за жары в Австралии
- Аллигаторы вмерзли в лед в Северной Каролине
- Кит спас женщину от акулы в Тихом океане. Видео
-
Франция: Россия должна помочь французским фермерам
- Криптовалюты: дальше без Южной Кореи
- Как изменится жизнь россиян: 5 законов в 2018 году
- Новогодняя эйфория обернется тяжелым похмельем
- Наибольшая доля активов ЦБ РФ находится в США
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции
- Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев
- МИД РФ возмущен принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой"
- Эдуард Малаян: слухи о вмешательстве России в выборы в Мексике – глупость
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Участник гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами
- Мороз и снег украсили первую рабочую неделю года
- В Москве начался "Елочный круговорот"
- Более 21 миллиона туристов: чем удивляет иностранцев Москва?
- В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов
- 2018-й в столице станет годом строительства метро
-
Две Кореи обменялись рукопожатиями
- Apple объявили войну за тормозные айфоны
- Единственный муравьед в России. Видео
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в январе?
- Съемки сериала по Halo от Стивена Спилберга продолжаются
- 6 млн PlayStation 4 было продано за зимние праздники
- Call of Duty: WWII наконец-то уступил первое место в британском топ-10
- Смартфон теперь можно превратить в виртуальный пистолет
-
Ибупрофен негативно влияет на способность к зачатию у мужчин?
- Найден вирус, атакующий рак мозга совместно с иммунными клетками
- "Тяжёлая" звезда раскрыла тайны солнечной активности
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Умер знаменитый бас Александр Ведерников
Кандидаты в президенты начали сбор подписей
На проспекте Вернадского автобус наехал на пешеходов
Поиск работы: 6 навыков, актуальных в 2018 году
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Трамп пообещал победить Опру Уинфри на выборах-2020
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины
Поезд насмерть сбил футболиста под Тулой
60 минут. Новая стратегия Трампа по продаже оружия
В ФРГ признают, что миграционный кризис разрывает ЕС
Автомобиль будущего поедет, "читая мысли" водителя
В Твери от инфаркта умерла мама Михаила Круга
В Испании покойник захрапел во время вскрытия
Ушел из жизни один из создателей "ядерного щита" России
Памфилова удивлена "заботе" ЕС о Навальном
Аллигаторы вмерзли в лед в Северной Каролине
Убийство Ноздровской напомнило многим дело Гонгадзе
Гаишников станет меньше на 10 тысяч
Минобороны удалит Windows и установит российский Linux
Самый ожидаемый мультфильм 2018 года
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!
Пациенты и врачи, которые нас удивили
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере