В ФРГ признают, что миграционный кризис разрывает ЕС

Миграционные службы ЕС фиксируют рекорд за рекордом. В первую неделю 2018 года по штормовому Средиземному морю в Европу прибыли больше тысячи мигрантов из Африки. Одна только Франция за прошедший год — впервые в истории — получила больше 100 тысяч заявок на получение статуса беженца. И удовлетворила почти половину. При этом Восточная Европа уже несколько лет отказывается принять всего несколько тысяч человек. Миграционный кризис разрывает Евросоюз. Это признают теперь даже в Германии.

Новый год начинается со статистики за прошлый. В 2017-м Германия приняла 172 737 заявок на предоставление убежища. 61% заявителей — мужчины. 35% из них занижали свой возраст, известны случаи, когда беженцы за тридцать определялись в средние школы. 4 из 5 мигрантов не справляются с учебным материалом, они не имеют перспектив даже на самую простую работу.

Ангела Меркель надеялась сделать из них новых европейских налогоплательщиков, но может предложить только иждивенцев. И.о. министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль констатировал очевидное.

"С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся. Порой кажется, что она разрывает Европейский союз", — заявил он.

Декабрьский саммит Евросоюза должен был форсировать решение вопроса о распределении беженцев, но лишь разогрел споры на эту тему. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, как не хотели, так и не хотят принимать мигрантов.

В интервью немецкой газете Bild венгерский премьер-министр Виктор Орбан просто сказал, что мигранты — это "мусульманские захватчики". Просто крамола и измена ценностям.

"Утверждения властей некоторых стран о том, что мы не принимаем у себя людей других рас, мусульман, предупреждения об угрозе исламского вторжения — всё это не соответствует главным устоям Евросоюза", — дал отповедь Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской Комиссии.

В Брюсселе недовольны, хотя это в значительной степени уравновешивается общим недовольством самим Брюсселем.

И с этим определением, данным венгерским премьером, не вслух, но про себя, согласны многие политики не только в Польше или Чехии, но и в Германии. В начале января Орбан — почетный гость на съезде ХСС — баварских союзников Меркель.

"Я дал понять нашим баварским коллегам, что Венгрия действует на законных основаниях. Как я говорил два года назад, вы по-прежнему рассматриваете меня, как капитана вашего пограничного патруля", — сообщил он.

"Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить дружбу между Венгрией и Баварией в последующие месяцы и годы", — заявил Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии, председатель Христианско-Социального союза.

В последние годы у европейцев не получается дружить всем вместе — раздробились на кучки и дружат против друг друга. Вопрос о беженцах, если обратиться к словам Габриэля, разрывает не только Евросоюз, но и внутреннюю политику ключевых стран.

На стартовавших в Германии коалиционных переговорах между Христианскими демократами Меркель и социал-демократами Шульца, одно из основных просторечий — вопрос о воссоединении семей беженцев.

Партия Меркель как раз против, а СДПГ — за. Сама исполняющая обязанности канцлера избегает высказываться на эту тему. Но в случае, если вопрос будет решен положительно, в Германию приедет несколько десятков или даже сотен тысяч мигрантов. В основном стариков, женщин и детей, большинство из которых тоже никогда не будут платить налогов.