Без комментариев: посольство РФ о вызове в МИД Турции

В российском посольстве в Анкаре не комментируют сообщения о вызове нашего посла в министерство иностранных дел Турции — в связи с ситуацией в одной из зон деэскалации в Сирии.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала пресс-атташе российской дипломатической миссии Ирина Касимова.

В свою очередь, турецкая газета Daily Sabah сообщила, что помимо российского посла, в МИД Турции вызван и дипломатический представитель Ирана – для того, чтобы выразить им протест из-за поступившей информации о нарушении границ зоны деэскалации в сирийском Идлибе и режима прекращения огня в районе — со стороны сирийской армии.

Daily Sabah подчеркнула, что Анкара попросила послов надавить на Дамаск, чтобы он перестал совершать нарушения договоренностей.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал общественность о том, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) наносят удары по позициям умеренной оппозиции в провинции Идлиб.

По его мнению, такой подход приносит вред процессу политического урегулирования в Сирии.

В Минобороны России сообщили, что Россия и Турция зафиксировали девять случаев нарушения режима перемирия в Сирии за сутки.