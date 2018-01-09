Умер знаменитый бас Александр Ведерников

Скончался советский и российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников. Ему было 90 лет.

Александр Филиппович Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию имени Чайковского и поступил в оперную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М.Кирова (ныне это Мариинский театр). Спустя три года перешел в Большой театр, где служил до 1990 года. В 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Наибольшую известность Ведерникову принесло исполнение партии Ивана Сусанина в одноименной опере Михаила Глинки. Также он исполнял партии Фарлафа в "Руслане и Людмиле", Бориса Годунова, Гремина в "Евгении Онегине", Сальери в "Моцарте и Сальери" и многие другие. Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий, сообщает РИА Новости.