Белый дом: Трамп поедет в Давос на Всемирный экономический форум

Дональд Трамп станет вторым в истории президентом США, принявшим участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). До него это сделал Билл Клинтон, посетивший форум 29 января 2000 года.

Участие Трампа было подтверждено пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, передает ТАСС. На регулярном брифинге для журналистов она рассказала, что в настоящий момент идет проработка деталей по поводу того, когда Дональд Трамп будет на форуме.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 23-26 января.